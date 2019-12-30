Освобожденные из плена бойцы прибыли в военный госпиталь

В военной больнице их встретил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

Освобожденных из плена 12 украинских военнослужащих осмотрят врачи в киевском военно-медицинском клиническом центре "Главный военный госпиталь". Сейчас все освобожденные находятся в удовлетворительном состоянии.

Об этом сообщает пресс-центр Минобороны Украины.

В военной больнице их встретил министр обороны Украины Андрей Загороднюк. Он поздравил военнослужащих с возвращением на мирную территорию, поблагодарил за выдержку и твердость и заверил, что каждому из них будет оказана максимальная поддержка, лечение и реабилитация.

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Планируется, что всех освобожденных из плена бойцов осмотрят военные врачи и специалисты медицинской службы.

«В случае необходимости военнослужащим будет оказана квалифицированная медицинская помощь. В частности, будет проведено углубленное медицинское обследование, к которому будут привлекаться лучшие специалисты медицинской службы Вооруженных Сил Украины и военные психологи», - говорится в сообщении.

По данным начальника Военного госпиталя генерал-майора медицинской службы Анатолия Казмирчука, предварительно все военнослужащие находятся в удовлетворительном состоянии.

«Мы прекрасно понимаем, что условия пребывания, в которых они находились все эти годы, могли привести как к возникновению, так и к обострению возможных хронических болезней. Поэтому специалистами нашего центра будут проведены предварительные обследования. Но прежде всего мы предоставим возможность нашим пациентам отдохнуть, чтобы завтра утром уже более подробно изучить особенности течения тех или иных заболеваний. Мы начнем всестороннее обследование, и в дальнейшем, помимо физического лечения, если в этом будет потребность, обязательно предоставим возможность каждому пройти психологическую реабилитацию. Необходимы специалисты, владеющие этой методикой, в нашем центре есть, и они готовы оказать необходимую помощь, - отметил Анатолий Казмирчук.

Казмирчук заверил, что врачи сделают все возможное, чтобы военнослужащие как можно скорее смогли вернуться в свои дома. При этом он добавил, что на данный момент военнослужащие обеспечены всем необходимым.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря на КПВВ «Майорское» в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. Украине вернули 76 человек в обмен на 124 человека из списка ОРДЛО.