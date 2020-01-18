Изъяли 127 единиц оборудования: НПУ отчиталась о борьбе с подпольными "казино" за вчера

О деятельности одного из заведений сообщили граждане на правительственную «горячую» линию.

Полицейские в минувшие сутки прекратили работу 8 подпольных игорных заведений.

Как информирует Департамент стратегических расследований Национальной полиции, по одному заведению было обнаружено в Полтавской, Запорожской, Закарпатской и Харьковской областях, а также по два в г. Днепр и на Киевщине.

Читайте такжеБорьба с нелегальными казино: за сутки полиция закрыла 17 игорных заведен на Киевщине

По результатам проведенных мероприятий изъято 127 единиц игорного оборудования, в том числе 105 компьютеров, 8 игровых автоматов и 14 единиц другого оборудования, стоимость которого, по предварительным данным, составляет 400 тыс. грн.

О деятельности одного из игорных заведений, функционирование которого было приостановлено на территории Киевской области, сообщили граждане на правительственную «горячую» линию.

Информация, которая поступает, в том числе и на указанную телефонную линию, мгновенно отрабатывается полицейскими.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря 2019 года Верховная Рада не приняла в первом чтении законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине.

20 декабря Кабмин запретил распространение игорного бизнеса под видом государственных лотерей, и полиция за несколько дней закрыла все игорные заведения. После этого правоохранители призвали граждан сообщать об игорных заведениях, которые открываются подпольно.

По состоянию на 10 января по фактам занятия игорным бизнесом было возбуждено 437 уголовных производств, в рамках которых проведено почти 1,2 тыс. обысков и изъято 11,6 тыс. единиц оборудования и компьютерной техники.