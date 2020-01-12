Житель Днепропетровщины пойдет под суд за организацию ряда онлайн-казино по Украине

Ряд веб-ресурсов ежемесячно приносили организатору игорного бизнеса более 100 тысяч долларов.

Жителя Днепропетровской области будут судить за организацию ряда онлайн-казино на территории Украины.

Как сообщили в Департаменте киберполиции Украины, организовал игорный бизнес 28-летний житель Днепропетровщины.

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Мужчина заранее арендовал сервер, на котором в дальнейшем размещались все его онлайн-казино. Кроме того, он обеспечивал безопасность процесса игры, популяризировал виртуальное казино, организовал техническую поддержку игроков при возникновении проблемных вопросов. Ряд веб-ресурсов ежемесячно приносили организатору игорного бизнеса более 100 тысяч долларов. По оперативной информации на ресурсах этого казино было зарегистрировано около миллиона пользователей как из Украины, так из-за границы. «Онлайн-казино имело несколько основных общеобязательных правил. Так, доступ к азартным играм не предоставлялся игроку до минимального пополнения им собственного счета. Чтобы открыть собственный счет клиенту необходимо ввести на сайте информацию о себе: анкетные данные, дату рождения, электронную почту, номер мобильного телефона. При этом владелец ресурса не давал никаких гарантий конфиденциальности полученных данных», - говорится в сообщении.

Полицейские провели обыск в частном доме на Киевщине, где проживал подозреваемый. В сейфе, который был спрятан владельцем, правоохранители обнаружили более 220 тысяч долларов, полученных в результате противоправной деятельности.

Кроме того, во время обыска были изъяты компьютерная техника, дополнительные носители информации, мобильный телефон и банковские карточки, которые мужчина использовал для обналичивания средств, полученных преступным путем.

Мужчине объявлено о подозрении по ч.1 ст.203-2 (Занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование в рамках этого уголовного производства завершено, дело с обвинительным актом в отношении организатора направлено в суд.

В случае доказательства вины мужчина должен будет уплатить штраф в 84 миллиона гривен, а все его имущество может быть конфисковано.

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