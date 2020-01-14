При строительстве Ocean Plaza были нарушены нормативы в охранной зоне теплосетей – Киевтеплоэнерго

Специальная комиссия выяснит, стало ли это причиной прорыва трубопровода.

При строительстве ТРЦ Ocean Plaza были нарушены нормативы в охранной зоне теплосетей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом начальник отдела эксплуатации тепловых сетей КП «Киевтеплоэнерго» Александр Пелипишин сообщил на брифинге в Киеве.

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По его словам, ТРЦ Ocean Plaza был построен с нарушением нормативов в охранной зоне теплосетей. «При застройке Ocean Plaza тепловая магистраль, но которая проходит не по этому участку, а чуть дальше, построена с нарушением охранной зоны», - заявил он.

Пелипишин добавил, что специальная комиссия должна выяснять, повлияло ли это на прорыв трубопровода.

Он также опроверг информацию о том, что гидравлические испытания могли вызвать аварию теплосети. «Этот участок трубопровода, который сейчас ремонтируется, в июне прошел такое испытание и выдержал испытательное давление ... гидравлические испытания проводятся, согласно нормативным актам и правилам, поэтому мы здесь менять, к сожалению, ничего не можем», - добавил начальник отдела эксплуатации тепловых сетей КП «Киевтеплоэнерго».

«Сейчас продолжаются ремонтные работы. Было принято решение поменять не только поврежденный участок, но и весь трубопровод на всю длину проезжей части - это около 23 метров. Работы по сварке планируется завершить до конца суток, а на утро планируется засыпать и передать этот участок для асфальтирования», - отметил Пелипишин.

Как сообщал УНИАН, 13 января в Киеве возле Лыбедской площади из-за прорыва магистрального трубопровода теплоснабжения произошла утечка горячей воды на дорогу и подтопление первого этажа и подвального помещения ТРЦ Ocean Plaza.

В КП «Киевтеплоэнерго» утверждают, что повреждение тепломагистрали произошло потому, что она отработала нормативный срок эксплуатации. По данным КГГА, трубопровод диаметром 1000 мм был проложен в 1987 году. Он обслуживает около 3 тыс. зданий.

В КГГА сообщили, что в результате прорыва трубопровода и утечки теплоносителя ожоги получили 9 человек, среди пострадавших - пассажиры маршрутки, которая попала в место утечки теплоносителя, и прохожие. В МВД сообщили об эвакуации 13 человек с места аварии, 7 из которых госпитализированы.

Сегодня, 14 января, в «Киевтеплоэнерго» заявили, что повреждение трубопровода возле ТРЦ Ocean Plaza планируется ликвидировать к утру 15 января. Вопрос выплаты компенсаций пострадавшим будет решать специальная комиссия при КГГА.

В КГГА проинформировали, что по состоянию на 14 января пятеро человек, пострадавших в результате аварии, находятся в больнице. Всего за помощью обратились 11 человек, шестеро из них в госпитализации не нуждались.