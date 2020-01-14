Потоп в Ocean Plaza мог произойти из-за просчета строителей ТРЦ – эксперт

Комментируя состояние теплосетей, эксперт сообщил, что магистрали было почти 40 лет.

В Киеве потоп в торгово-развлекательном центре Ocean Plaza стал возможен из-за просчета строителей ТРЦ.

Об этом рассказал директор центра "Институт города" Александр Сергиенко, комментируя ЧП, передает «Обозреватель».

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"Надо не эмоционально оценивать это событие, а выяснить причины. Почему вдруг залило Ocean Plaza? Потому что она стоит ниже уровня дороги. Проектировщики, строители, заказчики Ocean Plaza должны были предвидеть эту ситуацию", – заявил Сергиенко.

"Если не прорыв магистрали, мог быть дождь. В таких случаях проектировщик должен предусмотреть возможность попадания воды на первый этаж или в подвал и сделать защитные сооружения. Ничего сложного здесь нет. Но, наверное, застройщик Ocean Plaza решил на этом сэкономить", – добавил он.

Комментируя состояние теплосетей, эксперт сообщил, что магистрали было почти 40 лет.

"Определить сверху, в каком состоянии магистраль, невозможно. Летом, когда проводили испытание, она выдержала их. Но нагрузка идет постоянно, третий месяц отопительного сезона. Поэтому в том, что старую магистраль прорвало, ничего удивительного нет", – заявил он.

Сергиенко отметил, что такая ситуация с теплосетями возникла не с приходом нынешней власти Киева, а гораздо раньше: "У нас десятилетиями ни Черновецкий, ни Омельченко, ни Попов не занимались системно обновлением теплосетей города Киева".

Также эксперт напомнил, что в столицу ежедневно приезжает на работу пол миллиона людей, поэтому нагрузка на инфраструктуру гораздо больше, чем в других городах.

"Очевидно, городская власть должна сделать выводы, провести проверки, найти потенциально опасные объекты и вместе с владельцами пытаться решить, как обезопасить людей на случай таких ситуаций – не только порывов, но и дождей. Это в интересах и собственников, и городской власти", – резюмировал он.

В Киеве 13 января в результате прорыва тепловой магистрали нижний этаж ТРЦ Ocean Plaza был затоплен кипятком. Люди были вынуждены бежать по горячей воде, чтобы выбраться наружу. В результате ЧП были госпитализированы 7 человек.

Власти Киева назвала причиной прорыва теплосети гидравлические испытания. При этом сама магистраль не числилась как аварийная и прошла все необходимые проверки.