Депутаты пришли сегодня на работу в вышиванках (фотогалерея)

Как передает корреспондент УНИАН, при этом заседание парламента началось с опозданием на 8 минут.

Так, по состоянию на 10 часов, в сессионном зале было не более 50 народных депутатов.

Многие депутаты из фракций, которые входят в коалицию, пришли в сессионный зал в вышитых сорочках. Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман и первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Андрей Парубий - также в вышиванках.

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Как известно, сегодня в Украине отмечается день вышиванки.

День вышиванки - всеукраинский праздник, призванный сохранить исконные народные традиции создания и ношения национальной вышитой одежды. Дата проведения - ежегодно в третий четверг мая. Праздник является самобытным и самодостаточным, не привязанным ни к какому государственному или религиозному. В этот день каждый украинец одевает вышиванку и идет в ней на работу, в университет, школу или садик.