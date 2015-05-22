В Крыму активисты устроили оккупантам "парад вышиванок" в РОВД (фоторепортаж)

Крымские активисты, которых в четверг 21 мая задержала российская полиция, опубликовали в социальной сети Facebook фотографии из РОВД оккупированного Армянска, куда их доставили после задержания. На фотографиях проукраинские активисты в вышиванках сфотографированы возле стенда с ростовой шкалой, где измеряют рост задержанным.

Как сообщил Крым.Реалии один из активистов Вельдар Шукурджиев, в РОВД Армянска полицейские продолжали придерживаться первоначальной версии, объясняя задержание «проверкой личности».

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«Так и говорили, что поступила информация, что у нас, может, имеются запрещенные материалы, колющее, режущее, огнестрельное, взрывчатка, литература, листовки. И для предотвращения противоправных действий», – рассказал Вельдар Шукурджиев.

Как сообщалось, крымские активисты Леонид Кузьмин и Вельдар Шукурджиев ранее были задержаны на акции памяти украинского поэта Тараса Шевченко 9 марта в Симферополе. После в Крыму состоялся суд, на котором активистам вынесли наказание за использование украинской атрибутики – наличие желто-синих флагов и ленточек на упомянутой акции

Активистам судом назначены обязательные работы продолжительностью 40 часов каждому. Потом наказание заменили штрафом в 10 тысяч рублей каждому. Активисты являются создателями в Крыму Украинского культурного центра.