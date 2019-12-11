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ФСБ заявила о задержании украинца на въезде в оккупированный Крым

12:09, 11 декабря 2019
Общество
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В Крыму - новые задержания / фото: Крим.Реалії

Об этом со ссылкой на сообщение ФСБ передают крымские СМИ.

Задержанный якобы пытался попасть в Крым с поддельной миграционной картой. Инцидент произошел на пункте пропуска в Армянске. Сообщается, что задержанный 1976 года рождения - уроженец Херсонской области.

В ФСБ заявили, что передали задержанного армянским "правоохранителям".

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Как сообщал УНИАН, Генассамблея ООН в новой резолюции призвала Россию вывести войска и прекратить оккупацию Крыма.

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Теги: #новости Украины#ФСБ#Крым