Суд в Херсоне поместил под домашний арест члена партии "Единая Россия" Кучерявого
Херсонский городской суд поместил под домашний арест сроком на 60 суток активного сторонника аннексии Крыма, члена российской правящей партии «Единая Россия» Игоря Кучерявого, которого подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины.
Как сообщается на сайте инициативы «Крымский процесс», ходатайство следователя Крымского управления СБУ рассматривалось в закрытом режиме.
Читайте такжеСБУ объявила подозрение в посягательстве на территориальную целостность Украины задержанному члену партии ПутинаВ начале судебного заседания адвокат Кучерявого Игорь Мокин подал ходатайство о закрытии судебного заседания, потому что ему и его подзащитному поступали угрозы от неизвестных лиц, и он опасается, что озвученная на суде информация может нести угрозу Кучерявому.
Следователь и прокурор не возражали против проведения заседания в закрытом режиме, а судья Галина Радченко удовлетворила ходатайство адвоката и закрыла полностью судебное заседание, включая оглашения резолютивной части.
После окончания судебного заседания следователь СБУ сообщил, что судья полностью удовлетворила ходатайство следователя и избрала для Кучерявого меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 60 суток.
Находиться под домашним арестом Кучерявый будет в съемной квартире в Херсоне.
По словам следователя, оснований просить суд избрать меру пресечения в виде содержания под стражей не было, так как обвиняемый сотрудничает со следствием и не скрывается от него, и преступление, в котором он подозревается, относится к средней степени тяжести.
Адвокат Мокин и его подзащитный отказались комментировать решение суда.
Как сообщал УНИАН, 4 декабря на админгранице с временно оккупированной территорией АР Крым контрразведчики СБУ задержали Кучерявого, известного своей антиукраинской позицией.
За свои «заслуги» перед страной-агрессором предатель награжден медалью Минобороны РФ «За возвращение Крыма» и юбилейным знаком ФСБ РФ «Ветераны спецслужб России Защитникам Крыма и Севастополя».
6 декабря СБУ объявила Кучерявому подозрение в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (часть 2 статья 110 Уголовного кодекса Украины).