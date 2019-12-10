Суд в Херсоне поместил под домашний арест члена партии "Единая Россия" Кучерявого

Находиться под арестом Кучерявый будет в съемной квартире.

Херсонский городской суд поместил под домашний арест сроком на 60 суток активного сторонника аннексии Крыма, члена российской правящей партии «Единая Россия» Игоря Кучерявого, которого подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Как сообщается на сайте инициативы «Крымский процесс», ходатайство следователя Крымского управления СБУ рассматривалось в закрытом режиме.

Читайте такжеСБУ объявила подозрение в посягательстве на территориальную целостность Украины задержанному члену партии ПутинаВ начале судебного заседания адвокат Кучерявого Игорь Мокин подал ходатайство о закрытии судебного заседания, потому что ему и его подзащитному поступали угрозы от неизвестных лиц, и он опасается, что озвученная на суде информация может нести угрозу Кучерявому.

Следователь и прокурор не возражали против проведения заседания в закрытом режиме, а судья Галина Радченко удовлетворила ходатайство адвоката и закрыла полностью судебное заседание, включая оглашения резолютивной части.

После окончания судебного заседания следователь СБУ сообщил, что судья полностью удовлетворила ходатайство следователя и избрала для Кучерявого меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 60 суток.

Находиться под домашним арестом Кучерявый будет в съемной квартире в Херсоне.

По словам следователя, оснований просить суд избрать меру пресечения в виде содержания под стражей не было, так как обвиняемый сотрудничает со следствием и не скрывается от него, и преступление, в котором он подозревается, относится к средней степени тяжести.

Адвокат Мокин и его подзащитный отказались комментировать решение суда.

Как сообщал УНИАН, 4 декабря на админгранице с временно оккупированной территорией АР Крым контрразведчики СБУ задержали Кучерявого, известного своей антиукраинской позицией.

За свои «заслуги» перед страной-агрессором предатель награжден медалью Минобороны РФ «За возвращение Крыма» и юбилейным знаком ФСБ РФ «Ветераны спецслужб России Защитникам Крыма и Севастополя».

6 декабря СБУ объявила Кучерявому подозрение в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (часть 2 статья 110 Уголовного кодекса Украины).