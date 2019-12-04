Ехал получать загранпаспорт Украины: СБУ задержала члена партии Путина (фото, видео)

Игорь Кучерявый участвовал в «крымской весне» и «отрядах самообороны» Севастополя. От Минобороны РФ он получил медаль «За возвращение Крыма».

Служба безопасности Украины задержала на границе Крыма члена партии «Единая Россия» и представителя оккупационной власти полуострова Игоря Кучерявого.

Об этом в эфире крымскотатарского телеканала ATR рассказал бывший вице-премьер Крыма Ленур Ислямов.

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Кудрявого задержали на КПВВ Каланчак в связи с его причастностью к аннексии Крыма и членством в российской партии.

По информации крымскотатарской организации «Аскер», мужчина участвовал в «крымской весне» и «отрядах самообороны» Севастополя. От Минобороны РФ он получил медаль «За возвращение Крыма».

Ислямов утверждает, что Кучерявый пересекал границу, чтобы получить заграничный паспорт Украины. Во время задержания оккупант заявил: «с тем, что выдают в Крыму, никуда не поедешь, а ездить хочется».

Справка УНИАН. Россия аннексировала украинский полуостров Крым в марте 2014 года. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России.

Страны Запада ввели ряд экономических санкций против Москвы. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».