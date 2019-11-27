ГБР накрыло сотрудников СБУ, отмывавших деньги через благотворительные фонды

Деньги получали в виде взяток от предпринимателей.

В фокусе внимания Государственного бюро расследований снова оказались сотрудники СБУ, а именно – Департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ. Следователи Центрального аппарата ГБР вскрыли коррупционную схему, к которой было причастно руководство департамента.

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Об этом сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко в своем посте в Facebook.

"По предварительной версии следствия, сотрудники упомянутого департамента систематически требовали и получали неправомерную выгоду от предпринимателей за обещания не составлять протокол о выявленных нарушениях и не давать ход делам. Из каждого предпринимателя правоохранители требовали от 20 до 300 тысяч гривен. Полученные деньги отмывали через ряд благотворительных фондов. ГБР уже провела обыски в помещениях дотла и по месту жительства фигурантов уголовного производства", - написала Варченко.

Она также рассказала, как выглядела преступная схема. По ее словам, первый заместитель начальника ДОТЛ СБУ давал своим подчиненным - руководителям управлений и отделов - перечень предпринимателей, у которых необходимо требовать деньги. Затем давал четкую команду - давить морально, пока не оплатят определенную сумму. Деньги, которые некоторые предприниматели соглашались заплатить, они переводили на счета подрядных предприятий одного из благотворительных фондов, который имел предварительную договоренность с правоохранителями.

"Часть средств проходила по документам как оплата за осуществление ряда ремонтных работ в административных зданиях ДОТЛ СБУ, закупка строительных материалов и зарплата ремонтников, остальные - наличными передавали должностным лицам департамента, задействованным в схеме", - добавила она.

Варченко также сообщила, что сейчас решается вопрос об оглашении виновным лицам о подозрении, а также необходимости избрания меры пресечения. За совершенное преступление Уголовный кодекс Украины предусматривает наказание по ст. 368 - лишение свободы сроком до 10 лет с запретом обийматы определенные должности и заниматься определенной деятельностью в течение 3 лет.