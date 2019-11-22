"Бабченко должен был быть мертв 3-4 дня": "киллер" журналиста рассказал об инсценировке убийства

"Заказчик" и "организатор убийства" имели хорошие отношения.

Правоохранителям, которые расследовали дело в отношении "убийства" российского журналиста Аркадия Бабченко, было важнее получить "политические дивиденды", чем довести дело до конца и задержать всех членов заказного убийства.

Читайте такжеСуд освободил из заключения организатора "убийства" журналиста Бабченко

Об этом в интервью ТСН заявил Алексей Цымбалюк, который должен был совершить убийство, но вместо этого сообщил СБУ. "Но терпеть уже нельзя было, потому что была назначена прессконференция Грицака. Ее и так все время переносили. Ни руководство СБУ, ни ГПУ, ни президента не интересовало расследование. Их интересовало получить политические дивиденды и не более. Хайп, шум подняли – поймали Борю (Борис Герман, который по мнению следствия, заказал убийство - ред) . А дальше что?", – говорит ветеран АТО Цимбалюк.

Он отмечает, что изначально планировалось, чтобы Бабченко якобы был мертв три-четыре дня. Поскольку, по словам Цимбалюка, у них с заказчиком другая степень доверия и он мог узнать у него "гораздо больше интересной информации".

"Если руководствоваться государственными интересами, то в высших государственных интересах было его е*бнуть. Это было бы замечательно. У меня бы были такие доверительные отношения с заказчиком, что просто капец. Когда все четко видно: грохнули, похоронили. Это же совсем другой уровень общения. Я считаю, что недоработали", – говорит мнимый киллер.

Кроме того, замечает Цимбалюк, во время инсценировки убийства он получил первую часть денег, а во время передачи второй части Германа как раз и задержали. Впрочем, убеждает Цимбалюк, если бы правоохранители подождали еще немного времени, то имели бы и его заказчика-партнера.

"Все делалось аккуратно, чтобы и он ничего не почувствовал, что за ним следят и он на жестком крючке. Соответственно вторую половину я так и не получил, потому что паковали (задержание Бориса Германа - ред) ранее. На утро у него не было этих денег, а упаковали его как раз тогда, когда он шел за деньгами для меня. Если бы потерпели еще полчаса или 40 минут, все было бы", – подытожил он.

Как сообщал УНИАН, вечером 29 мая 2018 года в Киеве полиция сообщила о якобы готовящемся покушении на российского журналиста Аркадия Бабченко. От полученных ранений, по данным правоохранителей, мужчина скончался в карете скорой помощи. На следующий день, 30 мая, во время брифинга главы СБУ Василия Грицака "убитый" Бабченко появился на публике. Он заявил, что его "убийство" было инсценировано спецслужбами, чтобы задержать заказчика. Силовики задержали подозреваемого в организации покушения на Бабченко в Киеве. Им оказался Борис Герман. Через неделю также было сообщено о подозрении еще одному организатору преступления - Вячеславу Пивоварнику, а за то, что он скрывается от следствия в России, его объявили в розыск.

В августе прокурор заключил соглашение с Германом о признании виновности в совершении преступления, подозреваемый подробно показал о подготовке к убийству Бабченко, а 30 августа Германа приговорили к 4 годам 6 месяцам лишения свободы.