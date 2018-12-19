Подозреваемого в покушении на Бабченко отпустили

Со Стельмашенко, который был подозреваемым по делу о покушении на журналиста Аркадия Бабченко, сняли обвинения в терроризме и освободили из-под стражи.

Шевченковский районный суд Киева в среду, 19 декабря, освободил из-под стражи 40-летнего Тараса Стельмашенко - одного из подозреваемых по делу о покушении на российского журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом сообщает из зала суда Deutsche Welle. Отмечается, что главная военная прокуратура во время заседания сняла со Стельмашенко обвинение в подготовке теракта. В то же время он признал вину в незаконном хранении оружия. За это суд назначил ему наказание в пять лет лишения свободы с испытательным сроком в три года.

Служба безопасности Украины задержала Стельмашенко 13 июня, тогда в его квартире нашли незарегистрированный пистолет с патронами. Правоохранители узнали о его личности из телефона Бориса Германа, который на тот момент находился под арестом как непосредственный заказчик инсценированного убийства журналиста. В СБУ тогда заявили, что в мае Стельмашенко вместе с еще двумя гражданами Украины посещал Ростов-на-Дону, где проходил инструктаж для организации терактов в Украине. Обратные билеты в Украину Стельмашенко и его спутникам покупал Герман по просьбе Вячеслава Пивоварника - его следствие считает главным организатором ряда предотвращенных терактов.

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Впрочем, Борис Герман на судебных заседаниях объяснял журналистам, что лично не знаком со Стельмашенко и не знает, зачем он ездил в Ростов. На отсутствии каких-либо доказательств, подтверждающих подготовку его клиента к терактам, настаивал и защитник Стельмашенко Олег Юрченко.

Выйдя на свободу, Стельмашенко отказался отвечать на вопрос о причинах поездки в Ростов-на-Дону, отметив, что не знаком ни с Германом, ни с Пивоварником. Прокурор Роман Цыб также не захотел комментировать изменение позиции обвинения.

В четверг, 20 декабря, Шевченковский районный суд Киева проведет подготовительное заседание по делу Вячеслава Пивоварника. Он до сих пор находится в розыске, однако СБУ заочно обвинила его в государственной измене, организации приготовления к теракту, финансировании терроризма и незаконном обороте оружия.