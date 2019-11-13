Суд освободил из заключения организатора "убийства" журналиста Бабченко

Суд приговорил подсудимого Бориса Германа к лишению свободы на 4 года и 6 месяцев.

Суд освободил от отбывания наказания по состоянию здоровья Бориса Германа, осужденного за организацию "убийства" российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киевского области Марьяна Гайовская.

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Она рассказала, что суд первой инстанции - Ирпенский городской районный суд не удовлетворил просьбу осужденного о его освобождении по состоянию здоровья от дальнейшего отбывания наказания, однако Киевский апелляционный суд принял сторону осужденного, хотя прокуратура была против.

По ее словам, прокуратура решит, будет ли обжаловать данное решение апелляционной инстанции, тогда, когда изучит полный текст судебного решения.

Также она добавила, что сегодняшнее решение суда вступает в силу немедленно. И таким образом, осужденный за организацию "убийства" Бабченко уже освобожден от отбывания наказания.

Как сообщал УНИАН, 29 мая 2018 года было совершено якобы покушение на Бабченко: неизвестный выстрелил в Бабченко в его киевской квартире, а журналист умер по дороге в больницу. На следующий день выяснилось, что убийство было инсценировкой: журналист появился на брифинге СБУ и ГПУ. Тогдашний председатель СБУ Василий Грицак заявил, что реальное покушение заказали в РФ, и для задержания организаторов силовики пошли на массовый обман.

Следствием установлено, что в период с 6 апреля по 30 мая граждане Украины Борис Герман и Вячеслав Пивоварник, действуя по предварительному сговору группой лиц, по заказу спецслужб России, с целью запугивания населения, осуществили организацию подготовки к террористическому акту - убийству с применением оружия Бабченко, который вынужден был выехать за пределы РФ из-за постоянных угроз жизни в связи с публичной критикой государственной власти страны-агрессора и ее руководителей.

30 мая Герман был задержан сотрудниками СБУ, а 8 июня Пивоварнику было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 258 УК Украины. В связи с тем, что он скрывается от органов следствия на территории Российской Федерации, 19 июня он был объявлен в розыск.

В судебном заседании Герман признал свою вину в полном объеме предъявленного обвинения и дал подробные показания обо всех обстоятельствах подготовки им совместно с Пивоварником по заказу "кураторов" из РФ совершения террористического акта, направленного на умышленное убийство Бабченко, а также на получение заказа на совершение террористических актов в отношении ряда других лиц.

Приговором суда 30 августа Герману, который заключил сделку со следствием, было назначено наказание в виде лишения свободы сроком 4 года 6 месяцев.