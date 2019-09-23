Нардеп рассказал, сколько будут зарабатывать прокуроры после реформы

По словам Дениса Монастырского, закон предусматривает постепенное повышение зарплаты в течение нескольких лет.

Согласно закону о реформе прокуратуры зарплаты прокуроров стартуют от 20-25 тысяч гривень.

Об этом в эфире программы «Нині вже» («Прямо сейчас») на hromadske заявил глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.

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«В 15-м году, когда проводилась реформа, в законе также прописали достойные зарплаты для прокуроров, но правительство не было в состоянии дать такую возможность. И тогда соответственно новые люди из-за системы, так как надеялись собственно, что придут люди вне системы, которые смогут обновить прокуратуру, этого не произошло, потому что тогда зарплата прокурора составляла 10 тыс. гривен ($400). Пойти на 8-12 тысяч ($350-500) зарплаты было просто нереально человеку, работающему опытным адвокатом», — сказал он.

Он также отметил, что в законе предусмотрено постепенное повышение зарплаты в течение нескольких лет.

«Опять же, мы возвращаемся к тому, сможет ли правительство в бюджете на следующий год предусмотреть соответствующие расходы на обеспечение нормы закона», — добавил Монастырский.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о реформе прокуратуры, который, в частности, предусматривает создание Офиса генерального прокурора. Верховная Рада приняла закон 19 сентября.