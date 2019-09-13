Завтра в Киеве состоятся национальные соревнования "Игры непокоренных"

Участие в "Играх непокоренных" примут более 200 участников.

В субботу, 14 сентября, на стадионе "Пионер" в Киеве по ул. Академика Туполева, 22д, состоятся национальные соревнования "Игры непокоренных".

Это будет финальная часть отбора сборной Украины на международные Invictus Games 2020 в Гааге, сообщается на странице мероприятия в Facebook.

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Национальные соревнования будут проходить с 9:00 до 18:00. С 10:30 вход на соревнования свободный.

Участие в "Играх непокоренных" примут более 200 участников — украинских ветеранов и военнослужащих, которые получили ранения, заболели или были травмированы, защищая нашу страну.

Соревнования пройдут по шести видам спорта: легкая атлетика (бег, прыжки в длину, толкание ядра, бег на колясках), стрельба из лука, пауэрлифтинг, гребля на тренажерах, плавание, велоспорт на шоссе (заезды на спортивных и лежачих велосипедах).

На локации будет работать детская площадка, фудкорт, будут проходить спортивные мастер-классы и конкурсы. Также будут действовать развлекательно-спортивные зоны для посетителей.

Справка. "Игры непокоренных" (Invictus Games) - международные мультиспортивные соревнования бывших и действующих военных, ставших инвалидами. Они проводятся в разных странах с 2014 года по инициативе британского принца Гарри.