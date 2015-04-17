Американские десантники будут учить украинских военных азам первой медпомощи и обороны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель штаба АТО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Американские военнослужащие являются инструкторами, они имеют огромный боевой опыт и они будут обучать наших военных дополнительным навыкам, которые могут понадобиться в прямых боевых столкновениях», - отметил он.

В целом, по словам Лысенко обучение будет касаться организации обороны, действий в составе подразделений и «одиночной подготовки».

«Также это комплексное обучение по организации оказания медицинской помощи, реагированию на обстрелы, выявлению позиций боевиков и так далее. Это помощь методическая, цель которой помочь нашим воинам пополнить опыт боевых действий, это не значит, что они привезли какое-то оружие украинским военным», - сказал представитель АТО.

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Как сообщал УНИАН, посол США в Украине Джеффри Пайетт заявил, что сегодня в Украину прибыли десантники 173-й бригады армии США

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял, что 20 апреля в Львовской области на Яворовском полигоне начнутся совместные учения-тренинги 173-й воздушно-десантной бригады армии США в составе 290 американских десантников и боевых подразделений Нацгвардии.

По его словам, тренинги будут проходить с участием 900 бойцов Нацгвардии.

"Три потока из 300 нацгвардейцев. Три потока по 8 недель. Затем совместные учения", - пояснил министр.

В учениях примут участие подразделения Нацгвардии "Азов", "Батальон им. Кульчицкого", "Ягуар", "Омега" и другие части из Киева, Харькова, Запорожья, Одессы, Львова, Ивано-Франковска и Винницы.

"После завершения учений в распоряжение подразделений Нацгвардии, которые прошли обучение, американские партнеры предоставят специальную амуницию и средства связи", - сказал Аваков.