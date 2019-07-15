«Х*хлы, мы здесь за Россию»: в курортном Бердянске разгорелся "языковой" скандал из-за пляжа (видео)

Персонал отеля в Бердянске начал вести себя агрессивно, услышав украинскую речь от туристов.

В популярном курортном городе Бердянск (Запорожская область) семья киевского журналиста Вячеслава Гармаша угодила в скандал из-за того, что хотела пройти к пляжу через отгороженную территорию.

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Как сообщает OBOZREVATEL, об инциденте в Facebook рассказала жена журналиста Ярослава. Так, во время прогулки по побережью семья попросила разрешения пройти через территорию частного отеля, ведь часть пляжа вплоть до самой воды была перегорожена.

Персонал, услышав украинский язык, ответил нецензурной бранью.

«Ответ последовал просто феноменальный – «Пи***те хохлы, по дороге! Это частная территория и частный пляж!», – указала она.

Супружеская пара заметила, что по закону зона в 50 метрах от воды является общественной территорией.

"Мы здесь живем не по вашим д*бильным украинским законам, мы все тут за Россию", – ответил охранник частной территории.

После угроз туристов вызвать полицию он добавил: "Вызывай, украинская х*хлица, они здесь тоже за Россию, и это ты уедешь в обезьянник".

Напомним, в январе активно обсуждался инцидент, возникший в поезде «Николаев — Ивано-Франковск», где военнослужащий ВСУ требовал привлечь к ответственности сотрудницу поезда, которые отказались обслуживать его на государственном языке.