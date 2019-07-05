Зеленский отправился на Донетчину по случаю пятой годовщины освобождения Славянска и Краматорска

Президент представит активу области нового председателя Донецкой областной государственной администрации.

Президент Украины Владимир Зеленский отбыл с рабочей поездкой в Донецкую области.

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Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«5 июля, в пятую годовщину освобождения Славянска и Краматорска, президент Украины Владимир Зеленский осуществит рабочую поездку в Донецкую область», - говорится в сообщении.

В Краматорске Зеленский примет участие в мероприятиях по случаю освобождения этих городов.

Также в программе – представление активу области новоназначенного председателя Донецкой областной государственной администрации.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 июля, Зеленский подписал указ о назначении Павла Кириленко новым председателем Донецкой областной государственной администрации вместо Александра Куця.