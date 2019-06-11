Без странного цвета или запаха: жители Белой Церкви рассказали о возобновленном водоснабжении

Запрет на купание после загрязнения реки Рось до сих пор не сняли.

В городе Белая Церковь в Киевской области восстановили водоснабжение через несколько дней после полного отключения.

Об этом говорится в сюжете "Завтрака с 1+1".

Читайте такжеВ Хмельницкой области произошла утечка опасного химвещества

По данным ГСЧС, показатели качества воды в реке Рось после отравления химикатами в пределах нормы. От серьезного загрязнения спасли ливни, которые уменьшили действие яда.

Как рассказали местные жители, вода в городе начала появляться вчера около 20:00 в отдельных районах. По их словам, вода подается совершенно обычная, без странного цвета или запаха.

В то же время, запрет на купание на пляжах города Белая Церковь пока не снимали.

Как сообщал УНИАН, утром 9 июня в селе Збарживка Погребищенского района Винницкой области грузовой микроавтобус Mercedes Benz Sprinter съехал в пруд, перевернулся и загорелся. Огнем были повреждены канистры с гербицидами и стимуляторами роста для сельхозрастений, содержание которых (около 800 л) попало в пруд и далее – в реку Рось. Представители Госпродпотребслужбы и Государственной экологической инспекции отобрали пробы воды из пруда и реки.

9 июня в 23:00 была приостановлена работа Белоцерковской насосно-фильтровальной станции, которая обеспечивает водой Белую Церковь и Умань.

10 июня в 20:00 комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Белой Церкви решила запустить насосно-фильтровальную станцию города.