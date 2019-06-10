В АП заявляют, что опасности в водоснабжении из-за загрязнения реки Рось нет

По словам Мендель, "сегодня водоканалы могут работать в штатном режиме и нет никакой опасности отдельно в водоснабжении".

В Администрации президента Украины заявляют, что опасности в водоснабжении из-за загрязнения реки Рось нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказала пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

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"Можно пить воду, потому что представители Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины взяли на анализ, на проверку те химикаты, которые вчера вылились в реку Рось в результате аварии", - заявила Мендель.

"Эти химикаты относятся к группе неустойчивых органических соединений, и они распадаются в довольно короткое время, буквально до трех дней. И, кроме того, были еще другие природные причины, которые не дали этим пестицидам, собственно, распространиться", - заверила она.

По словам Мендель, "сегодня водоканалы могут работать в штатном режиме и нет никакой опасности отдельно в водоснабжении".

Как сообщал УНИАН, утром 9 июня в селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области грузовой микроавтобус Mercedes Benz Sprinter съехал в пруд, перевернулся и загорелся. Огнем были повреждены канистры с гербицидами и стимуляторами роста для сельхозрастений, содержание которых (около 800 л) попало в пруд и далее – в реку Рось. Представители Госпродпотребслужбы и Государственной экологической инспекции отобрали пробы воды из пруда и реки.

9 июня в 23:00 была приостановлена работа Белоцерковской насосно-фильтровальной станции, которая обеспечивает водой Белую Церковь и Умань.