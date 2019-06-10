Загрязнение реки Рось: в Белой Церкви возобновили водоснабжение

Превышений нормативных концентраций в реке Рось не обнаружено.

Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Белой Церкви решила запустить насосно-фильтровальную станцию города с 20:00.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

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«Решением комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям г. Белая Церковь решено с 20 часов 10 июня возобновить работу насосно-фильтровальной станции г. Белая Церковь», - говорится в сообщении.

Отмечается, что государственное предприятие «Научный центр превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности имени академика Л.И. Медведя Министерства здравоохранения Украины» провело анализ проб воды из реки Рось в местах питьевого водозабора г. Белая Церковь. Превышений нормативных концентраций не обнаружено.

Как сообщал УНИАН, утром 9 июня в селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области грузовой микроавтобус Mercedes Benz Sprinter съехал в пруд, перевернулся и загорелся. Огнем были повреждены канистры с гербицидами и стимуляторами роста для сельхозрастений, содержание которых (около 800 л) попало в пруд и далее – в реку Рось. Представители Госпродпотребслужбы и Государственной экологической инспекции отобрали пробы воды из пруда и реки.

9 июня в 23:00 была приостановлена работа Белоцерковской насосно-фильтровальной станции, которая обеспечивает водой Белую Церковь и Умань.