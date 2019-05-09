Скандал с хищениями в "оборонке": НАБУ наказало двух своих детективов

Детективов привлекли к дисциплинарной ответственности.

Национальное антикоррупционное бюро привлекло к дисциплинарной ответственности двух своих детективов из-за препятствования осуществлению профессиональной деятельности адвоката.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

К одному из детективов, руководителю отдела, применено дисциплинарное взыскание в виде предупреждения о неполном служебном соответствии. Другому объявлен выговор.

"Также к дисциплинарной ответственности привлечено работника Управления специальных операций. Соответствующие приказы Директор Национального бюро подписал 3-6 мая 2019 года", - добавили в НАБУ.

В ведомстве напомнили, что события, которые стали поводом для привлечения детективов к дисциплинарной ответственности, состоялись в феврале 2019 года. По этим фактам Управление внутреннего контроля НАБУ провело служебное расследование, а его выводы передали на рассмотрение Дисциплинарной комиссии.

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В свою очередь, члены комиссии, в том числе представители Совета общественного контроля, увидели в действиях детективов НАБУ признаки дисциплинарного проступка, и предоставили соответствующие выводы на рассмотрение директору НАБУ для принятия решения.

"Мы проанализировали ситуацию, обсудили ее с представителями адвокатского сообщества во время заседания Совета общественного контроля. Провели разъяснительную работу с детективами и планируем в будущем сотрудничать в этом направлении с адвокатами", — отметил директор НАБУ Артем Сытник.

Напомним, управление внутреннего контроля НАБУ закончило расследование относительно возможных неправомерных действий представителей антикоррупционного бюро, которые фигурируют в переписке по коррупции "Укроборонпроме". Результаты расследования передали Дисциплинарной комиссии. Именно она должна принять соответствующие решения по делу.