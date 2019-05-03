«Дело Краяна»: заседание в очередной раз перенесли из-за неявки прокуроров

В Малиновском суде сегодня должно было состояться слушание по «делу Краяна», однако прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры не явились на заседание и не передали в суд скорректированный обвинительный акт.

Судья Сергей Черевко зачитал письмо, в котором заместитель руководителя САП Владимир Кривенко просит отложить проведение заседаний до 22 мая, поскольку руководитель САП Назар Холодницкий в отпуске до 17 мая, сообщает Думская.

В итоге коллегия судей перенесла рассмотрение дела на 11 мая.

Кроме того, судьи решили обратиться в Высший совет правосудия, квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров, а также к генеральному прокурору Украины с целью предоставления правовой оценки действиям прокуроров САП, которые регулярно не являются на заседания и не передают откорректированный обвинительный акт.

Напомним, сторона обвинения еще 10 апреля заявила о необходимости изменения обвинительного акта, однако с тех пор подвижек в деле нет. В САП тогда объяснили свое решение тем, что дело на грани полного развала: один из свидетелей (нардеп Александр Дубовой, - Ред.) отказался от показаний, многие не явились, поскольку находятся на лечении, за границей или в отпуске.

Кроме того, суд отказался удовлетворять ходатайства прокурора о допросе экспертов, которые дали в трех экспертизах абсолютно противоположные выводы относительно стоимости бывшего админздания завода «Краян», и об одновременном допросе уже допрошенных свидетелей, показания которых были противоречивыми.