В Киеве из-за марафона на выходных изменятся маршруты общественного транспорта

Общественный транспорт столицы изменит маршруты в связи проведением спортивно-массовых мероприятий.

В Киеве 6 и 7 апреля на время проведения спортивно-массовых мероприятий - 9-го Киевского международного полумарафона и Чемпионата Ассоциации Балканских легкоатлетических федераций (АВАF) по полумарафону-2019 вносятся изменения в работу наземного общественного транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на КП «Киевпасстранс».

Так, с начала движения 6 апреля до 22:00 7 апреля , в связи с закрытием движения транспорта на Контрактовой площади движение будет организовано: автобусов №62 по маршруту от Ботанического сада до ул. Почайнинской по собственному маршруту, далее - ул. Спасская - ул. Набережно-Крещатицкая, дальше по собственному маршруту;

автобусов маршрута №115: от железнодорожного вокзала «Дарница» до ул. Почайнинской по собственному маршруту, далее - ул. Спасская - ул. Набережно-Крещатицкая, дальше по собственному маршруту;

автобусов №119: от ул. Василия Касияна до ул. Константиновской по собственному маршруту, далее - ул. Верхний Вал - ул. Межигорская - Нижний Вал до ул. Константиновской, дальше по собственному маршруту.

7 апреля с 08:00 до 14:40 в связи с проведением пробега вносятся изменения в работу:

автобусов №№ 21, 234: в направлении ж/м Троещина без заезда на ул. Вербовую; автобусов №62: от Ботанического сада до Европейской площади;

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автобусов №73: в направлении по Милославской трассе: ст. м. «Героев Днепра» - ул. Оболонская - просп. Степана Бандеры - Северный мост - просп. Генерала Ватутина - просп. Маяковского - ул. Каштановая - ул. Оноре де Бальзака, далее по собственному маршруту;

автобусы №114 будут курсировать на двух участках - от ул. Милославской до зал. ст. «Зенит» и от железнодорожного вокзала «Центральный» до стадиона «Динамо» им. Лобановского;

автобусов №115: от железнодорожного вокзала «Дарница» до ст. м. «Лыбидская»;

троллейбусов №29: от ст. м. «Дарница» до ул. Милославской;

троллейбусы №30 будут курсировать на двух участках - от ул. Милославской до ст. м. «Дарница» и от ул. Кадетский гай до ст. м. «Почайна»; троллейбусы №30К будут курсировать на двух участках - от ул. Милославской до ст. м. «Дарница» и от ул. Дегтяревской ст. м. «Почайна»;

троллейбусов №31: от ул. Милославской до ст. м. «Дарница»; троллейбусов №34: от ул. Северной до ул. Степана Бандеры;

троллейбусов №47: от ст. м. «Минск» до просп. Степана Бандеры.

Движение автобусов маршрутов №№ 21, 73, 101, 234, 550 в направлении ж/м Троещина организуется по правой полосе встречного направления просп. Степана Бандеры, Северного моста и просп. Генерала Ватутина.

Ранее УНИАН сообщал, что в выходные, 6-7 апреля, в Киеве на ряде улиц запретят движение транспорта из-за проведения 9-го Киевского международного марафона, а также Чемпионата Ассоциации Балканских легкоатлетических федераций (ABAF) по полумарафону 2019.