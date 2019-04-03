В выходные на Подоле перекроют движение из-за Киевского полумарафона

Нацполиция обеспечит безопасность и порядок во время мероприятий, а также сопроводит участников по маршрутам.

В выходные, 6-7 апреля, в Киеве на ряде улиц запретят движение транспорта из-за проведения 9-го Киевского международного полумарафона, а также Чемпионата Ассоциации Балканских легкоатлетических федераций (ABAF) по полумарафону 2019.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

7 апреля с 8:00 до 14:40 мероприятия пройдут по маршрутам:

1) на 21 километр Контрактовая площадь - ул.Петра Сагайдачного - ул.Игоревская - Набережно-Крещатицкая - Набережное шоссе - Гаванский мост - Набережно-Рыбальская - Северный мост (реверсивное движение в полосе встречного транспорта) - ул.Трухановская - Парковый мост - Набережное шоссе - Набережно-Крещатицкая - ул.Игоревская - ул.Петра Сагайдачного - Контрактовая площадь;

2) на 10 километров Контрактовая площадь - ул.Петра Сагайдачного - эстакада с Владимирского спуска на Набережно-Крещатицкую - Набережно-Крещатицкая - Гаванский мост - Набережно-Рыбальская - Гаванский мост - Набережно-Крещатицкая - ул. Игоревская - ул. Петра Сагайдачного - Контрактовая площадь.

На время проведения мероприятий движение по указанным улицам будет запрещено.

Кроме того, в связи с монтажом и демонтажем конструкций и оборудования, необходимого для организации и проведения мероприятий с 5:00 6 апреля до 22:00 7 апреля движение транспорта запретят на Контрактовой площади и прилегающих улицах, а именно: улице Межигорской (от Контрактовой площади до улицы Спасской), Контрактовой площади (от улицы Константиновской), улице Григория Сковороды (от Контрактовой площади до улицы Волошской), улице Петра Сагайдачного (от Контрактовой площади до улицы Андреевской).

Об изменениях в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта общего пользования, путь следования которых проходит по указанным улицам, будет сообщено дополнительно.

Отмечается, что Главное управление Национальной полиции в г. Киеве и Управление патрульной полиции в г. Киеве Департамента патрульной полиции должны обеспечить публичную безопасность и порядок во время мероприятий, а также сопровождение участников по определенным маршрутам.

Также обеспечат дежурство бригад экстренной (скорой) медицинской помощи и пожарно-спасательной техники.