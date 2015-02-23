Кобзон приехал к боевикам в Донецк с двумя концертами

Об этом сообщает «ОстроВ».

На данный момент он выступает в театре оперы и балета «для народа». Второй концерт будет дан вечером исключительно для боевиков.

В перерыве Кобзон намерен отвезти гуманитарную помощь.

В октябре 2014 года Иосиф Кобзон прибыл в Донбасс для проведения совместных мероприятий с боевиками. В Донецке он спел гимн «ДНР» собственного сочинения и исполнил дуэтом с самопровозглашенным «премьер-министром ДНР» Александром Захарченко песню «Я люблю тебя, жизнь».

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Он был «назначен» «почетным консулом ДНР» в Российской Федерации.

Ранее советник главы Службы безопасности Украины Маркиян Лубкивский сообщил, что украинские власти запретили Кобзону въезд в страну.