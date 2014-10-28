Боевики дали Кобзону должность «почетного консула ДНР» в России

Об этом заявил «премьер-министр» самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко, сообщает «Остров».

По его словам, вчера Кобзон попросил «правительство ДНР» составить список недостающих российских учебников и пообещал выполнить заявку в течение 3-4 дней.

Ранее российский артист и политик Иосиф Кобзон прибыл в Донбасс для проведения совместных мероприятий с боевиками. В Донецке он спел гимн «ДНР» собственного сочинения и исполнил дуэтом с самопровозглашенным «премьер-министром ДНР» Александром Захарченко песню «Я люблю тебя, жизнь».

В Службе безопасности Украины уже заявили, что дадут оценку «гастролям» Кобзона на Донбассе.