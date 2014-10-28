Кабмин утвердил список из 14 деятелей культуры России, которые стали персонами нон-грата в Украине

Об этом говорится в заявлении министра культуры Евгения Нищука по поводу выступлений деятелей культуры, которые откровенно поддерживают российскую агрессию против Украины.

В заявлении, размещенном на официальном сайте Министерства культуры Украины, говорится, что «недавно правительством был принят перечень из 14 лиц, которые из-за своей антиукраинской позиции стали в нашем государстве персонами нон-грата». «Впрочем, по международным нормам разглашать этот список мы не можем – так же, как, к примеру, в США, люди узнают о таком своем статусе непосредственно во время попытки пересечь границу», - сказано в документе.

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В то же время в заявлении отмечается: «Впрочем, заявления и действия некоторых “мастеров” мы не можем оставлять вне поля зрения. Так, свое истинное отношение показал на днях Иосиф Кобзон, выступив с концертом на оккупированном боевиками Донбассе». «Это – артист, который имеет украинские отличия, и даже украинские корни – родился на нашей земле. Его вчерашний визит на украинские территории, оккупированные пророссийскими террористами, его откровенная поддержка их действий и заявления, с этим связанные – абсолютно позорны!», - сказано в заявлении. При этом отмечается: «Безусловно, рассматривая в широком спектре, этим лицам можно пытаться находить оправдание, дескать, люди просто попали в обстоятельства “кремлевского давления”. В этом случае мы видим их истинное лицо, обезображенное пропагандой и искренней ненавистью ко всему украинскому. Эти люди ярким способом продолжают позорить наше государство, ту святую украинскую землю, умытую нынче кровью тысяч лучших сыновей и дочерей, которые вышли на ее защиту. И это касается не только Кобзона, вспомним хотя бы циничные заявления россиянина Ивана Охлобыстина относительно возвращения в Украину на танке, как в 43-м, или откровенной грязи в отношении украинского народа из уст кремлевского “шутника” Михаила Задорнова».

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«Ясно, не может возникать никаких вопросов относительно того, что такие люди не имеют права приезжать в Украину – они должны быть персонами нон грата. Эти лица не являются желанными здесь, в Украине и, соответственно, никогда не будут потерей для нашего народа и нашей культуры”, - отметил министр.