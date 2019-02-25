Скандал вокруг MARUV: вице-премьер сделал новое заявление о кандидатах на Евровидение 2019

Вокруг MARUV разгорелся скандал из-за ее выступления в России.

Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко заявляет, что относительно того, кто будет представлять Украину на Евровидении 2019, должно быть принято "взвешенное украинское, а не гибридное" решение.

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Об этом он написал в Twitter 25 февраля. "Теоретическая отмена нескольких концертов в России не снимает тех гигантских информационных рисков, которые получит Украина, если на Евровидении ее будут представлять артисты, которые уже провели десятки концертов в России. Поэтому решение нужно принять взвешенное. Украинское. А не гибридное", – говорится в сообщении вице-премьера.

Теоретическое отмены нескольких концертов в РФ не снимает тех гигантских информационных рисков, которые получит Украина, если на "Евровидении" будут представлять артисты УЖЕ провели десятки концертов в России. Поэтому решение нужно принять взвешенное. Украинское. А не гибридное. — Вячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) February 25, 2019

Как сообщалось, 23 февраля на национальном отборе на Евровидение 2019 победила певица MARUV. Она должна представлять Украину на песенном конкурсе в Израиле в мае 2019 года.

Но после критики в ее адрес из-за того, что она ранее ездила выступать в Россию и имеет там запланированные концерты уже в апреле, в НОТУ заявили, что примут решение относительно представителя Украины на Евровидении в течение 48 часов.

Сегодня MARUV заявила, что на нее оказывают давление с целью заставить отказаться от участия в Евровидении. Также она заверила, что готова отказаться от выступлений в России.