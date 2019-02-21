Столица не резиновая: за 2018 год в Киеве резко возросла численность населения

Уже через 6 лет в Киеве будет жить 5 миллионов человек.

За прошлый год официальных киевлян стало на 17 тысяч больше. Это последние данные главного управления статистики Киева, но неофициальная цифра на самом деле в разы больше.

Эксперты также посчитали, что в столице живет больше женщин – 54%, а средний возраст киевлян - 39 лет. Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1".

Читайте также38% украинцев не пережили ни одной стрессовой ситуации в течение 2018 года - опрос

"По последним социологическим данным, в столице зарегистрировано около трех миллионов жителей, по неофициальной статистике - 4 миллиона. И каждый год количество столичных жителей увеличивается. Чаще всего в столицу едут из Киевской, Черкасской, Черниговской и Винницкой областей. В основном за заработками и перспективами", - рассказали в студии.

Отмечается, что каждое утро в Киев въезжают, а вечером выезжают 560 тысяч человек. Это как треть населения всей Киевской области. Огромный поток людей в Киев критически перегружает инфраструктуру города.

За прошлый год в Киеве официально зарегистрировали 17 тысяч новых жителей, по неофициальным данным эта цифра - в разы больше. По прогнозам демографов, в 2025 году в столице будет жить более 5 млн человек.

Напомним, за годы независимости население Украины сократилось на десять миллионов человек.