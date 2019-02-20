Продолжает сокращаться: в Госстате назвали численность населения Украины

За последний год население Украины сократилось более чем на 200 тысяч человек.

За год население Украины сократилось на 200 тысяч человек и по состоянию на январь 2019 года составляло чуть более 42 миллионов 153 тысяч человек.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Согласно данным, остается существенным превышение количества умерших над количеством живорожденных: на 100 умерших – 57 живорожденных.

Только с декабря 2018 года по январь 2019 года население Украины сократилось более чем на 20 тысяч человек.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Института демографии и социальных исследований НАНУ до 2030 года численность населения Украины будет меньше 40 миллионов.