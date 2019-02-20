Продолжает сокращаться: в Госстате назвали численность населения Украины
19:28, 20 февраля 2019Общество
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За последний год население Украины сократилось более чем на 200 тысяч человек.
За последний год численность населения Украины сократилась более чем на 200 тысяч человек / фото УНИАН
За год население Украины сократилось на 200 тысяч человек и по состоянию на январь 2019 года составляло чуть более 42 миллионов 153 тысяч человек.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
Согласно данным, остается существенным превышение количества умерших над количеством живорожденных: на 100 умерших – 57 живорожденных.
Только с декабря 2018 года по январь 2019 года население Украины сократилось более чем на 20 тысяч человек.
Госстат
Как сообщал УНИАН, по прогнозам Института демографии и социальных исследований НАНУ до 2030 года численность населения Украины будет меньше 40 миллионов.
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