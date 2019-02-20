Узнал из СМИ: Луценко прокомментировал конфликт ГПУ и «Нового времени» (видео)

Генпрокурор отметил, что следствие иногда нуждается в данных, которые публикуют журналисты.

Генеральный прокурор Юрий Луценко прокомментировал решение Печерского суда, которое предоставляет Генпрокуратуре доступ к внутренним документам редакции издания «Новое время» и журналиста Ивана Верстюка.

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Отвечая на соответствующий вопрос в ходе брифинга, Луценко отметил, что о решении суда он узнал из СМИ. Позиция Генпрокуратуры заключается в том, что ни о каком препятствовании деятельности журналистов речи не идет. Видео с брифинга опубликовала в Facebook журналистка Алёна Лунькова.

"Следствие иногда нуждается в данных, которые публикуют журналисты. Не для того, чтобы расследовать роль журналистов, а для того, чтобы обнаруживать утечки в правоохранительных органах, а также иногда получать неизвестные следствию факты. И тогда мы не имеем иного варианта, как обращаться к СМИ с просьбой предоставить необходимую информацию. И не более того", - сказал генпрокурор.

Луценко подчеркнул, что ни о каких последствиях для журналистов речи не идет.

Он также заявил, что если кто-то из журналистов считает подобные действия препятствием для осуществления журналистской деятельности, то они могут обратиться к нему лично, или письменно.

Как сообщал УНИАН, 4 февраля судья Печерского райсуда Киева Владимир Карабань отдельным постановлением предоставил Генеральной прокуратуре доступ к внутренним документам редакции издания «Новое время» и ко всем материалам, которые присылал на емейл-адреса издания его журналист Иван Верстюк.

Отмечается, что Верстюк является автором ряда резонансных расследований, в том числе о коррупции в оборонных закупках, а расследование Генпрокуратуры касается его статьи «Бриллиантовая дочь». В материале речь шла об учебе дочери экс-зампрокурора Киевской области Александра Корнийца в Великобритании. При этом в «НВ» утверждают, что опирались на данные расследования, проведенного Британским уголовным агентством.

Стоит напомнить, что редакция «Нового времени» уже не в первый раз сталкивается с чрезмерным вниманием со стороны ведомства Юрия Луценко.

В августе 2018-го тот же Печерский райсуд предоставил Генпрокуратуре доступ к звонкам с мобильного, переписке и данным о местонахождении Кристины Бердинских, еще одного журналиста-расследователя «НВ», за полтора года. 26 сентября Апелляционный суд частично удовлетворил жалобу Бердинских на это решение и вернул ее дело в Печерский суд. Там оно попало ко все тому же судье Карабаню, который начиная с 12 ноября трижды переносил его рассмотрение. Следующая попытка назначена на 6 мая.