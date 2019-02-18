ГПУ требует доступ к внутренним документам редакции "Нового времени" и угрожает обысками

Расследование Генпрокуратуры касается статьи журналиста-расследователя издания Ивана Верстюка "Бриллиантовая дочь". В материале речь шла об учебе дочери экс-зампрокурора Киевской области Александра Корнийца в Великобритании.

4 февраля судья Печерского райсуда Киева Владимир Карабань отдельным постановлением предоставил Генеральной прокуратуре доступ к внутренним документам редакции издания «Новое время» и ко всем материалам, которые присылал на емейл-адреса издания его журналист Иван Верстюк.

Соответствующее судебное постановление 13 февраля редакции официально вручил следователь ГПУ, сообщает «НВ».

Если издание не предоставит запрашиваемую следователями информацию, им угрожают обыски.

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Отмечается, что Верстюк является автором ряда резонансных расследований, в том числе о коррупции в оборонных закупках, а расследование Генпрокуратуры касается его статьи «Бриллиантовая дочь». В материале речь шла об учебе дочери экс-зампрокурора Киевской области Александра Корнийца в Великобритании. При этом в «НВ» утверждают, что опирались на данные расследования, проведенного Британским уголовным агентством.

Корниец – один из двух так называемых «бриллиантовых прокуроров», - высокопоставленных сотрудников прокуратуры, задержанных в июле 2015 года на крупной взятке. Его уволили, но само дело о коррупции Корнийца до сих пор рассматривает столичный Голосеевский райсуд.

В статье, опубликованной на сайте «НВ» в августе 2016-го, рассказывается о том, что зампрокурора Киевщины, имея зарплату в 200 тысяч гривень в год, заплатил более 120 тысяч фунтов стерлингов за обучение дочери в британских школах. Генпрокуратура посчитала публикацию этих данных разглашением тайны следствия и в июне 2017 года уже допрашивала Верстюка.

По оценке «НВ», предоставление Генпрокуратуре неограниченного доступа к редакционным материалам нарушает не только свободу слова, но и право журналистов на защиту источников информации. Об этом случае уже проинформировано ОБСЕ и ряд народных депутатов Верховной Рады.

«НВ оставляет за собой право обратиться с жалобой на действия ГПУ и Печерского райсуда в Европейским суд по правам человека», - отметили в редакции.

Стоит напомнить, что редакция «Нового времени» уже не в первый раз сталкивается с чрезмерным вниманием со стороны ведомства Юрия Луценко.

В августе 2018-го тот же Печерский райсуд предоставил Генпрокуратуре доступ к звонкам с мобильного, переписке и данным о местонахождении Кристины Бердинских, еще одного журналиста-расследователя «НВ», за полтора года.

26 сентября Апелляционный суд частично удовлетворил жалобу Бердинских на это решение и вернул ее дело в Печерский суд. Там оно попало ко все тому же судье Карабаню, который начиная с 12 ноября трижды переносил его рассмотрение. Следующая попытка назначена на 6 мая.