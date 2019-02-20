Популярная украинская певица подогрела слухи о беременности (фото)
14:34, 20 февраля 2019Общество
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Поклонники предполагают, что артистка беременна.
Артистка не комментирует слухи о беременности / фото instagram.com/nadyadorofeeva
Популярная украинская певица, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева подогревает слухи о своей беременности, публикуя фото лишь в просторных нарядах.
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На своей странице в Instagram она разместила снимки, на которых позирует в толстовке.
"А живот рукой перекрывает, чтобы не было видно", "Надя беременная! Это видно невооруженным глазом", "Почему мне кажется, что она прикрывает живот", - пишут в комментариях под фото.
Напомним, ранее Дорофеева поделилась фото из Нью-Йорка, из-за которого ее заподозрили в беременности.
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