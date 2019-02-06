Надя Дорофеева показала фото в откровенном купальнике рядом с MONATIK
16:17, 06 февраля 2019Общество
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Клип Дорофеевой и MONATIK набрал более 50 млн просмотров.
Дорофеева опубликовала новое фото / фото instagram.com/nadyadorofeeva
Украинская певица Надя Дорофеева показала горячее фото, на котором она позирует рядом с MONATIK.
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На своей странице в Instagram артистка отметила успех общего с MONATIK клипа "Глубоко" - видеоработа собрала на YouTube уже более 50 млн просмотров.
На фотографии Дорофеева с MONATIK идут по пешеходному переходу. Певица предстала в черном купальнике с откровенными вырезами на бедрах.
Как сообщал УНИАН, ранее Дорофеева опубликовала фото с мелкими афрокудряшками.
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