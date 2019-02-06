Надя Дорофеева показала фото в откровенном купальнике рядом с MONATIK

Клип Дорофеевой и MONATIK набрал более 50 млн просмотров.

Украинская певица Надя Дорофеева показала горячее фото, на котором она позирует рядом с MONATIK.

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На своей странице в Instagram артистка отметила успех общего с MONATIK клипа "Глубоко" - видеоработа собрала на YouTube уже более 50 млн просмотров.

На фотографии Дорофеева с MONATIK идут по пешеходному переходу. Певица предстала в черном купальнике с откровенными вырезами на бедрах.

Как сообщал УНИАН, ранее Дорофеева опубликовала фото с мелкими афрокудряшками.