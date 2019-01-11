Спасатели нашли лыжника, который заблудился в Карпатах перед Рождеством

Спасатели транспортировали его в ближайший населенный пункт, где передали врачам скорой помощи.

В Карпатах отыскали последнего заблудившегося туриста-лыжника, который ранее самостоятельно вышел на связь.

Об этом сообщает ГСЧС в Закарпатской области.

«По состоянию на 23:00 поступила информация от поисковой группы, что они нашли туриста, поиски которого продолжались с 6 января. Спасатели транспортировали его до ближайшего населенного пункта где передали врачам скорой помощи. Сейчас парнем занимаются медики», — говорится в сообщении.

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Напомним, в горы 34-летний Игорь Грищенко отправился еще 6 января с товарищем Виталием Полтораком.

Из-за плохой видимости они заблудились. Полторака нашли на следующий день. Поиски Игоря продолжались. 9 января ему удалось на секунды включить телефон, который до того был вне зоны досягаемости.

Игорь позвонил товарищу и сказал, что он у неизвестной ему реки, после этого связь оборвалась.

Игорь Грищенко - опытный горнолыжник и был хорошо экипирован, а еще имел при себе зажигалку, а для опытного туриста это очень важно.