В оккупированном Крыму активиста Бекирова оставили под арестом до 11 февраля (видео)

Бекирова российские силовики обвиняют в хранении, распространении и транспортировке более 10 кг тротила и 190 боевых патронов.

Так называемый "верховный суд" Крыма оставил незаконно арестованного 13 декабря 2018 года во временно оккупированном Россией Крыму крымскотатарского активиста Эдема Бекирова под стражей до 11 февраля.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа в Facebook.

"В "верховном суде" Крыма 10 января прошло судебное заседание, на котором была рассмотрена апелляционная жалоба защиты крымского татарина Бекирова на избранную ему ранее, 13 декабря 2018 года, "Киевским районным судом" меру пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Адвокаты Алексей Ладин и Ислям Велиляев заявили суду о незаконности задержания и содержания подсудимого в СИЗО по состоянию его здоровья, но суд принял иное решение.

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"Бекиров останется за решеткой до 11 февраля 2019 года", - отметили правозащитники.

Как сообщал УНИАН, 12 декабря Бекирова российские силовики задержали на админгранице с оккупированным Крымом и вывезли в здание ФСБ РФ в Симферополе. Бекирова обвиняют в хранении, распространении и транспортировке более 10 кг тротила и 190 боевых патронов.

Его дочь Элеонора сообщила, что недавно отцу сделали сложную операцию на сердце, ему не оказывают медицинскую помощь.

13 декабря так называемый «суд» в Симферополе избрал Бекирову меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО до 11 февраля 2019 года.

Сегодня, 10 января, в Европейском Союзе призвали Россию немедленно освободить всех захваченных 24 украинских моряков возле Керченского пролива, политзаключенного Павла Гриба, незаконно арестованного Бекирова и других.