ЕС призвали Россию немедленно освободить украинских моряков, Павла Гриба, Эдема Бекирова и других политзаключенных

Евросоюз вновь призвал РФ допустить международных наблюдателей по правам человека в оккупированный Крым.

В Евросоюзе призвали Российскую Федерацию немедленно освободить всех захваченных 24 украинских моряков возле Керченского пролива, политического заключенного Павла Гриба, незаконно арестованного крымскотатарского активиста Эдема Бекирова и других политзаключенных.

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Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних связей Майи Косьянчич относительно дел незаконно задержанных украинских граждан.

В частности, пресс-секретарь напомнила, что украинского политзаключенного Павла Гриба 24 августа 2017 похитили с территории Беларуси и задержали в России без четких обвинений.

«Европейский Союз ожидает, что его немедленно освободят и обеспечат доступ к специальному медицинскому уходу, в котором он нуждается. Украинские врачи должны быть допущены, чтобы осмотреть его, если он остается под стражей, как это требуется недавним судебным предписанием Европейского суда по правам человека», - подчеркивается в заявлении.

Также сказано, что крымскотатарский активист Эдем Бекиров был задержан 12 декабря 2018 года при въезде в оккупированный Россией Крым. «Господин Бекиров также нуждается в ежедневной медицинской помощи, учитывая его состояние здоровья. Мы ожидаем, что его немедленно освободят без задержки и обеспечат доступ к срочному и надлежащему медицинскому уходу», - заявили в ЕС.

«Евросоюз вновь повторяет, что все незаконно задержанные украинские граждане на Крымском полуострове и в России и члены экипажа судов, захваченных Россией 25 ноября, должны быть немедленно освобождены. Международные наблюдатели по правам человека должны получить полный, свободный и беспрепятственный доступ на Крымский полуостров», - подчеркнули в ЕС.

«Евросоюз остается верным полному воплощению своей политики непризнания незаконной аннексии Крыма и Севастополя», - говорится в заявлении.