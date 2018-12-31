На Волыни прихожане храма перешли в ПЦУ, несмотря на запугивания и несогласие священника

90% прихожан церкви в селе Красноволя Маневицкого района проголосовали за переход в Православную церковь Украины.

На Волыни прихожане храма проголосовали за переход в Православную церковь Украины, несмотря на запугивание судом и несогласие священника.

Об этом заявил председатель Маневицкой райгосадминистрации Андрей Линдюк, сообщает «ВолиньPost».

По его словам, 90% прихожан церкви в селе Красноволя Маневицкого района проголосовали за переход в Православную церковь Украины.

Издание напоминает, что среди прихожан церкви из сел Красноволя и Погулянка собрали подписи за переход в Православную церковь Украины. Около 90% прихожан подписались за такую инициативу и хотели обнародовать эти протоколы после получения томоса. Однако, сегодня в церкви начали собираться представители бывшей УПЦ МП, которые выступали против перехода общины в ПЦУ, поэтому подписи жителей решили обнародовать раньше.

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По словам председателя РГА, на собрание приехали священники бывшей УПЦ МП из соседних сел и убеждали прихожан не переходить в ПЦУ, поскольку считают переход незаконным, а также обещали общине «встречу в суде». Против перехода выступил и настоятель местного храма.

Однако большинство жителей сел проголосовали за переход в Православную церковь Украины, свое волеизъявление они зафиксировали документально.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины, который 6 января 2019 года получит томос об автокефалии от Вселенского Патриарха Варфоломея.