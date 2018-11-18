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На Днепропетровщине сторонники автокефалии штурмовали резиденцию митрополита УПЦ МП (фото, видео)

02:08, 18 ноября 2018
Общество
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У имения митрополита Ефрема в Кривом Роге прошел митинг / фото facebook.com/Church.ua

В Кривом Роге Днепропетровской области группа сторонников автокефалии украинской церкви штурмовала резиденцию митрополита Криворожского и Никопольского Ефрема.

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"Они пытались выломать дверь здания и выкрикивали оскорбления в адрес правящего архиерея Криворожской епархии за то, что он не поддерживает идею предоставления томоса Украине", – говорится в сообщении пресс-службы УПЦ МП.

Один из участников акции якобы пытался выломать ворота в резиденцию митрополита, чтобы пройти на территорию. В УПЦ МП также утверждают, что к месту происшествия приехала полиция, но на инцидент должным образом не отреагировала.

Митингующие принесли с собой плакаты с лозунгами и призывами поддержать автокефалию.

Как сообщал УНИАН, УПЦ МП не будет принимать участия в создании автокефальной церкви.

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Теги: #УПЦ МП#автокефалия УПЦ КП