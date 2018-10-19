Андреевская церковь: интересные факты о храме, который передают Константинополю (видео)

Андреевскую церковь передали в пользование Вселенскому патриархату

Ее построили в 1747 - 1762 годах на столичном Подоле. Сооружение в стиле барокко было построенное выдающимся архитектором Франческо Растрелли.

По его проекту был выполнен иконостас из липы, покрытый золотом.

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Вся масса церкви держится на двухэтажном доме – стилобате. Его стены являются фундаментом храма и, одновременно смотровой площадкой Киева.

Свое название Андреевская церковь получила в честь апостола Андрея Первозванного, который предрек ее появление на этом месте.

Андреевская церковь пережила нелегкие времена – в XIX веке ее едва не уничтожили.

Российский император Александр II хотел снести церковь, а на ее месте построить крепостные сооружения. Церковь трижды чуть не сгорела – у нее неоднократно попадали молнии через ее высоту.

В советское время в церкви был антирелигиозный музей. Но в годы Второй мировой в Андреевской церкви были возобновлены богослужения.

На лестнице Андреевской церкви падал Голохвастов в знаменитом фильме "За двумя зайцами". Возле храма сегодня стоит скульптура, посвященная Проне Прокоповне и ее горе-жениху.