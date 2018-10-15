Православные россияне не смогут молиться на Афоне: какие последствия разрыва отношений РПЦ с Константинополем

Решение Российской православной церкви о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом на практике будет иметь последствия как для священников, так и для рядовые верующих двух церквей.

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По словам председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамского Илариона, священники двух церквей не смогут совершать совместные богослужения, а миряне РПЦ не смогут причащаться в храмах Константинопольского патриархата, передает ТСН со ссылкой на РосСМИ.

"В практическом плане это означает, что мы не сможем совершать совместные богослужения с Константинопольским патриархатом, наши архиереи и священники не смогут участвовать в совершении литургий совместных с иерархами и священниками Константинопольского патриархата, а миряне не смогут причащаться в храмах Константинопольского патриархата", — цитируют Илариона РосСМИ.

Решение РПЦ также означает, что православные россияне не смогут молиться в храмах на горе Афон в Греции, сказал пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла Александр Волков.

По его словам, Афон — это каноническая территория Константинопольского патриархата "со всеми вытекающими последствиями". Волков объяснил, что пока отношения между двумя церквями не изменятся, верующие РПЦ не смогут причащаться или участвовать в богослужениях в храмах Константинопольского патриархата.

Как сообщал УНИАН, 11 октября по результатам заседания Синода было обнародовано решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

14 октября предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет заявил, что в Москве поднялся переполох из-за решения Вселенского патриархата предоставить автокефалию украинской церкви и предусматривает противодействие на пути объединения трех украинских православных церквей в одну. В Кремле пообещали защищать интересы православных в Украине «политико-дипломатическим путем» и не вмешиваться в «межцерковный диалог».