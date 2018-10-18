Парубий подписал закон о передаче Андреевской церкви Вселенскому патриархату

Теперь закон должен подписать президент.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал закон «Об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника «София Киевская» (№9208), который сегодня принял парламент.

Как передает корреспондент УНИАН, согласно данным на сайте парламента, спикер сегодня подписал этот закон и направил его на подпись президенту.

Читайте такжеПочти треть украинцев видят главой Единой Поместной Церкви Филарета

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 октября, ВР приняла закон «Об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника «София Киевская» (№9208), внесенный президентом Украины. За данное решение проголосовали 237 народных депутатов.

Не голосовала в полном составе фракция «Оппозиционный блок», от фракции Радикальной партии «за» проголосовали всего три депутата, от группы «Видродження» - один, от группы «Воля народа» - шесть. Во время первого голосования парламент не набрал достаточного количества голосов - всего 216, но потом ВР приняла документ сразу в первом чтении и как закон.

Законом установлено, что Андреевская церковь, расположенная в Киеве на Андреевском спуске, 23 (которая является выдающимся объектом культурного наследия, памятником архитектуры национального значения), как культовое сооружение, находящееся в государственной собственности, передается в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому патриархату для свершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий.