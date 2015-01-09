В Украине объявлено штормовое предупреждение

Днем в западных областях местами 25 м/с, в Карпатах - 30 м/с, сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Также синоптики сообщают о метелях и гололедице на дорогах. В западных областях местами гололед, налипание мокрого снега. В Карпатах и на Закарпатье сильный снег, днем местами с дождем.

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Штормовое предупреждение также объявлено в Киеве и Киевской области. Здесь порывы ветра утром и днем достигнут 15-20 м/с. На дорогах будет скользко. Температура днем ожидается от -1 до +1°C, а ночью от -9 до -11°C. На вторую половину дня прогнозируют мокрый снег.