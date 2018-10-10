Генштаб ВСУ усилил охрану складов и арсеналов боеприпасов на всей территории Украины

Соответствующие мероприятия проведены по приказу начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины усилил охрану и оборону складов и арсеналов боеприпасов на всей территории Украины.

Об этом говорится в сообщении ведомства в Facebook.

"По приказу начальника Генерального штаба – главнокомандующего Вооруженных сил Украины генерала армии Украины Виктора Муженко усиленна охрана и оборона складов и арсеналов хранения боеприпасов на всей территории Украины", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что по состоянию на 07.00 продолжаются мероприятия по локализации и ликвидации чрезвычайного происшествия на 6-м арсенале возле Ичне на Черниговщине.

На месте происшествия в круглосуточном режиме продолжает работать оперативный штаб ВСУ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Ситуация контролируемая.

Также, как сообщили в ведомстве, дополнительно к уже имеющейся специальной инженерной и пожарной технике запланировано прибытие еще трех пожарных танков на территорию 6-го арсенала.

Как сообщал УНИАН, 9 октября в 03:30 на территории 6-го арсенала Минобороны близ пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области произошли взрывы, вызвавшие пожар. Сейчас проводятся соответствующие ограничительные мероприятия по всей территории Черниговской области, продолжаются эвакуационные мероприятия. Работает оперативный штаб ГСЧС, полиции и Нацгвардии. СБУ отрабатывает версию о возможном совершении диверсии на арсенале.

Продолжаются проводиться соответствующие ограничительные мероприятия по всей территории Черниговской области и вдоль границы Украины.