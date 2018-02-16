В Днепре издевательства одноклассников довели пятиклассника до инсульта - СМИ (видео)

22:12, 16 февраля 2018
Общество
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Буллинг (психологический террор, избиение, травля) коснулся многодетной семьи Ивановых / Скриншот

В ноябре прошлого года одноклассник их сына нецензурной бранью стал оскорблять мальчика и его беременную маму. На ответ "сам такой" учительница обвинила в конфликте их сына, и началось коллективное издевательство над переселенцем, передает "Днепр Час".

Читайте такжеСмерть от побоев и голода: в Харькове будут судить родителей, которые замучили трехлетнего сынаПо словам матери мальчика, его буквально закидывали камнями. Решением администрации ученик был переведён в паралельный класс.

"У нас уже есть один такой, а теперь свалилось ещё это недоразумение. Это надо пережить", - с порога сообщила детям классная руководительница, когда мальчика перевели в параллельный класс.

Со слов матери, ребёнку выставили испытательный строк, и завели специальный дневник для записи замечаний. Учительница раздраженно намекала матери на необоснованность пребывания Иванова в её дружном классе.

фото dpchas.com.ua
фото dpchas.com.ua

Вот жалобы, которые дети писали на затравленного мальчика: "жевал жвачку, на уроке ходил по классу (просился в туалет), побил девочку (случайно задел мячём одноклассницу, после чего долго извинялся)".

Мама пыталась решить проблему с классной руководительницей и обращалась к директору школы, чтобы прекратить травлю ребенка, у которого было очень плохое состояние здоровья.

Читайте такжеТеррор во 2 классе: поведение восьмилетнего мальчика, который держит в страхе всю школу в Киеве, показали на видеоСМИ отмечают, что 31 января ученики 5 класса дружно составили петицию с целью выгнать мальчика из школы, при этом угрожали Иванову. Мальчик стал прятаться от одноклассников.

О том, что происходит, знал весь коллектив школы и родительский комитет.

Сообщается, что 1 февраля Иванов позвонил маме из школы и сообщил, что над ним опять издеваются, после чего связь оборвалась. Мама позвонила классной руководительнице, но вразумительного ответа от неё не было. После этого стало известно, что у мальчика случился инсульт.

В школе было проведено специальное собрание, на котором присутствовали сотрудники полиции. Администрация школы от комментариев отказалась.

фото dpchas.com.ua
фото dpchas.com.ua

На данный момент идёт разбирательство инцидента, управлением образования изучаются все предоставленные материалы.

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Теги: #школьник в Днепре#буллинг в Днепре