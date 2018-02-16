В Днепре издевательства одноклассников довели пятиклассника до инсульта - СМИ (видео)

В 52-й школе Днепра произошла ужасная история. У мальчика после издевательств случился инсульт, из-за чего он впал у кому.

Многодетная семья Ивановых, переехавшая из прифронтовой зоны в Торезе, поселилась в Днепре. На «понаехали» отшучивались, чтобы не провоцировать конфликтов.

В ноябре прошлого года одноклассник их сына нецензурной бранью стал оскорблять мальчика и его беременную маму. На ответ "сам такой" учительница обвинила в конфликте их сына, и началось коллективное издевательство над переселенцем, передает "Днепр Час".

Читайте такжеСмерть от побоев и голода: в Харькове будут судить родителей, которые замучили трехлетнего сынаПо словам матери мальчика, его буквально закидывали камнями. Решением администрации ученик был переведён в паралельный класс.

"У нас уже есть один такой, а теперь свалилось ещё это недоразумение. Это надо пережить", - с порога сообщила детям классная руководительница, когда мальчика перевели в параллельный класс.

Со слов матери, ребёнку выставили испытательный строк, и завели специальный дневник для записи замечаний. Учительница раздраженно намекала матери на необоснованность пребывания Иванова в её дружном классе.

Вот жалобы, которые дети писали на затравленного мальчика: "жевал жвачку, на уроке ходил по классу (просился в туалет), побил девочку (случайно задел мячём одноклассницу, после чего долго извинялся)".

Мама пыталась решить проблему с классной руководительницей и обращалась к директору школы, чтобы прекратить травлю ребенка, у которого было очень плохое состояние здоровья.

Читайте такжеТеррор во 2 классе: поведение восьмилетнего мальчика, который держит в страхе всю школу в Киеве, показали на видеоСМИ отмечают, что 31 января ученики 5 класса дружно составили петицию с целью выгнать мальчика из школы, при этом угрожали Иванову. Мальчик стал прятаться от одноклассников.

О том, что происходит, знал весь коллектив школы и родительский комитет.

Сообщается, что 1 февраля Иванов позвонил маме из школы и сообщил, что над ним опять издеваются, после чего связь оборвалась. Мама позвонила классной руководительнице, но вразумительного ответа от неё не было. После этого стало известно, что у мальчика случился инсульт.

В школе было проведено специальное собрание, на котором присутствовали сотрудники полиции. Администрация школы от комментариев отказалась.

На данный момент идёт разбирательство инцидента, управлением образования изучаются все предоставленные материалы.