В Одессе общественность выдвинула властям требования из-за нападения на активистов

Активисты требуют от представителей власти принять комплекс неотложных мер для недопущения дестабилизации ситуации в Одесской области и защиты прав и свобод граждан.

Члены общественных организаций, правозащитники и сотрудники СМИ Одессы обратились к президенту Украины, главам МВД, ГПУ и СБУ с призывом расследовать все факты нападения на журналистов и активистов в городе.

Об этом говорится в открытом совместном заявлении представителей гражданского общества Одессы, опубликованном 23 сентября.

"Ситуация, которая сложилась в Одессе, может привести к крайне негативным последствиям для общественной и национальной безопасности и требует немедленного вмешательства органов центральной власти. Мы призываем упомянутых представителей власти принять комплекс неотложных мер для недопущения дестабилизации ситуации в Одесской области и защиты прав и свобод граждан", - говорится в заявлении.

В частности, от Петра Порошенко активисты требуют "немедленного обсуждения ситуации, сложившейся в городе Одесса, на внеочередном заседании Совета национальной безопасности Украины и создание единого штаба по контролю за расследованием всех фактов нападения на журналистов и активистов".

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От главы МВД Арсена Авакова и председателя Нацполици Сергея Князева требуют освободить от исполнения обязанностей начальника ГУ Национальной полиции в Одесской области Дмитрия Головина и его заместителей. А от главы СБУ Василия Грицака представители общественности требуют уволить руководителя СБУ в Одесской области Александра Довженко и провести системное расследование всех проявлений сепаратизма в городе и области.

От генпрокурора Юрия Луценко требуют увольнения руководителя прокуратуры Одесской области Олега Жученко, его заместителей и взятия под личный контроль расследование всех фактов нападений на журналистов и активистов.

"От уполномоченного ВР по правам человека - доклада о состоянии дел в Одесской области по поводу соблюдения прав журналистов, общественных активистов и расследования соответствующих уголовных производств", - указано в заявлении.

Кроме того Верховная Рада должна создать специальную следственную комиссию по ситуации, которая сложилась в городе Одесса по защите прав представителей гражданского общества и расследования соответствующих уголовных производств правоохранительными органами.

Подписантами заявления выступили партии "Национальный Корпус", Народный Рух Украины, Гражданская позиция, ДемАльянс, Сила Людей, "Самопомощь", "Рух нових сил", ряд общественных организаций и средств массовой информации.

Как сообщал УНИАН, поздно вечером 22 сентября в полицию поступила информация о том, что в центре Одессы злоумышленники стреляли в известного активиста Олега Михайлика.

По словам руководителя Одесской областной организации «Сила Людей» Игоря Бычкова, сегодня, 23 сентября, стало известно, что Миша пришел в себя.