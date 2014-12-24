Украина вместе с гуманитарным грузом отправит на Донбасс грузовик с новогодними елками.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко сегодня на брифинге в Киеве.

«Гуманитарная ситуация в Донецкой и Луганской области на оккупированной территории достаточно сложная, сейчас с наступлением осенне-зимнего периода она еще более усложнилась. Ситуация после того, как 2 ноября были проведены так называемые выборы, ответственность за гуманитарную ситуацию фактически легла на тех боевиков, которые сейчас не дают возможности передать помощь на эту территорию», - отметил он.

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«Сейчас сформирован первый груз, который завтра отправится из Харькова в направлении Краматорска, Северодонецка и Павлограда. Этот груз - 326 тонн, 26 автомашин, который обеспечивает помощь социальным учреждениям, находящимся на территории Донецкой и Луганской областей», - напомнил Зубко.

«Кроме продуктов первой необходимости - одна машина едет с новогодними елками - это маленький привет нашим украинским гражданам, которые находятся на территории, до сих пор контролируемой боевиками», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня 24 декабря премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Кабинет министров Украины принял решение еще раз попробовать доставить гуманитарную помощь на Донбасс.

В свою очередь Зубко сообщил, что украинская власть еще в августе организовывала доставку гуманитарной помощи на территории в восточных регионах, но, к сожалению, эта помощь так и не дошла до адресатов.

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"Сегодня сформирован груз общим количеством 326 тонн и завтра из Харькова в 9:00 утра будут отправлены три колонны в направлении Краматорска, Северодонецка и Павлограда, которые предварительно назначены для социальных учреждений на оккупированных территориях. Это дома-интернаты и дома престарелых", - сказал Зубко.

По его словам, по решению СНБО и поручению президента составлена картина, каким образом Киев может помогать гражданам Украины, которые остались на этих территориях. "Вопрос к тем сепаратистам, которые, к сожалению, сегодня нам не дают возможности доставить эту помощь", - добавил вице-премьер.