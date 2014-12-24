На Донбасс прибыло около полутысячи солдат и наемников из РФ – ИС

Об этом сообщает руководитель «Информационного сопротивления» Дмитрий Тымчук в своем Facebook.

Он также добавляет, что российские военнослужащие экипированы под боевиков «ДНР».

Кроме того, в районе Снежного зафиксировано перемещение до 400 российских наемников, прошедших подготовку в «учебном лагере» в Ростове-на-Дону, направляющихся в сторону Донецка.

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«Наемники не вооружены (снаряжение и оружие для них перевозится отдельно), их сопровождают вооруженные военнослужащие РФ. Руководству команды даны строгие предписания на время следования пресекать употребление спиртных напитков и прочих нарушений дисциплины», - сообщает Тымчук.

В то же время, в районе Бахмутовской трассы боевики перебросили до 5 боевых бронированных машин и конвой снабжения.

Тем временем, в районе Краснодона российские военнослужащие расширяют базу артиллерийских боеприпасов. На базе хранятся высокоточные артиллерийские 152-мм боеприпасы типа «Краснополь».